Siirt’te 28 bin 21 aileye 46 milyon 119 bin lira yardım yapıldı
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARACILIĞIYLA KENTTE 12 BİN 137 AİLEYE 12 MİLYON 137 BİN LİRA PANDEMİ, 11 BİN 648 AİLEYE 31 MİLYON 626 BİN 448 LİRA ŞARTLI EĞİTİM, SAĞLIK VE ENGELLİ AYLIĞI DESTEĞİ, 4 BİN 236 AİLEYE 2 MİLYON 356 BİN 344 LİRA PERİYODİK AYNİ VE NAKDİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 46 MİLYON 119 BİN 792 LİRA YARDIM YAPILDIĞI BELİRTİLDİ.
Siirt kent genelinde 28 bin 21 aileye 46 milyon 119 bin 792 lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kentte 12 bin 137 aileye 12 milyon 137 bin lira pandemi, 11 bin 648 aileye 31 milyon 626 bin 448 lira şartlı eğitim, sağlık ve engelli aylığı desteği, 4 bin 236 aileye 2 milyon 356 bin 344 lira periyodik ayni ve nakdi olmak üzere toplam 46 milyon 119 bin 792 lira yardım yapıldığı belirtildi. Ramazan ayında 5 bin aileye gıda paketi verildiği kaydedilirken, 22 bin 383 kişinin primleri devlet tarafından karşılandığı aktarıldı. Kurban Bayramında 2 bin aileye 500’er lira olmak üzere 1 milyon lira nakdi yardım yapılacağı ifade edilirken, sosyal devlet anlayışı gereği yardımların devam edeceği vurgulandı.
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