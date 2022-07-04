Siirt’te 250 çocuğa bayram hediyesi

Siirt Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ‘Hamiyet Merkezi’, bayram öncesi yetim ve dezavantajlı çocukları unutmadı. 250 çocuğa bayramlık giysisi temin etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verileri ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı sosyal inceleme ekiplerinin saha taraması ile tespit edilen ailelerin çocukları belediye tarafından temin edilen araçla evlerinden alınarak, kent merkezindeki giyim mağazasında, aileleriyle beraber bayramlıklarını beğendi. Programda gönüllerince kıyafet ve ayakkabı alan çocuklar daha sonra aileleriyle birlikte tekrar evlerine bırakıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Kurban Bayramı öncesinde 250 çocuğa bayramlıkları temin edildiği, yetim ve dar gelirli ailelerin ve çocukların yalnızca bayramlarda değil, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.