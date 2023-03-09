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Siirt’te 21 STK depremzedeler için etkinlik düzenledi

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Siirt’te 21 STK depremzedeler için etkinlik düzenledi

Siirt’te faaliyet yürüten 21 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar için etkinlik düzenlendi.

SİİRT 09.03.2023, 16:26
Siirt’te 21 STK depremzedeler için etkinlik düzenledi

Siirt’te faaliyet yürüten 21 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar için etkinlik düzenlendi.

Siirt merkezde Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte evlerde hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Etkinliğe, çok sayıda vatandaş alışveriş yaparak destek verdi.

Tüm geliri depremden zarar gören vatandaşlara bağışlanacak olan etkinlik, saat 10.00 ile 17.00 arası 4 gün süre ile açık kalacağı belirtildi.

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