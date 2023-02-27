Siirt’te 2022 yılında 2 bin 98 çift dünya evine girdi

Siirt Belediyesi, 2022 yılında evlenen ve boşanan çift sayısını açıkladı.

Siirt TUİK Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siirt Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2022 yılı içerisinde 2 bin 98 çiftin resmi nikâh işlemi gerçekleşirken 169 kişi ise boşandığını belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye’de kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller arasında ise Siirt yüzde 0,51 ortalama ile üçüncü sırada yer alıyor. Evlenme ve boşanma istatistikleri, 2022 evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563 bin 140 iken 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6,76 olarak gerçekleşti” denildi.