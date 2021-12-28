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Siirt’te 2 bin 770 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
SİİRT 28.12.2021, 11:58
Siirt’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 770 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 1 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.