Siirt’te 19 Mayıs coşkusu

Siirt’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Gençlerin ve çocukların hazırladıkları gösteriler, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 103’üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Siirt’te de 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kutlamalar, Atatürk Stadyumu’nda öğrencilerin gösterileri ile başladı. Öğrencilerin gösterileri, büyük beğeni topladı. Kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.

Törene, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, protokol üyeleri, askeri erkan, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.