Siirt’te 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti devleti kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce “Gazilik” unvanı verilmesi nedeniyle anılan ‘Gaziler Günü’ Siirt’te törenlerle kutlandı.

Gaziler Günü nedeniyle Siirt Valiliğince hazırlanan anma programı çerçevesinde; ilk tören Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstünde yapıldı. Tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başladı. Gaziler ve valilik adına 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Üsteğmen Yunus Emre İncesu ve Siirt Atatürk Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Murat Altaç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Gaziler Günü kutlama programı çerçevesinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki il protokolü daha sonra Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanlığını ziyaret etti. Federasyon başkanı Baki Olgaç’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, federasyon yetkilileri ve gazilerle bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Gaziler Gününü kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, “Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetlerdir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır. Yanlarında olmaya devam edecektir” dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi.