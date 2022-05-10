Siirt’te 16 adrese yasa dışı bahis operasyonu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis oynama, oynatma, imkan sağlama ve aracılık etme operasyonunda 16 şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ailevi, toplumsal ve ekonomik açıdan yıkıcı sonuçlar doğuran yasadışı bahis ve benzeri haksız kazanç sağlama yöntemleriyle mücadeleye kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, “7258 Sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet” suçu çerçevesinde fillerin tespiti ve engellenmesine yönelik olarak KOM, siber ve istihbarat şube müdürlüğü görevlilerimizce yapılan projeli çalışmalar neticesinde, Siirt’in Kurtalan ilçesinde “yasadışı bahis oynama, oynatma, imkân sağlama, aracılık etme" fillerini işledikleri yönünde bilgiler elde edilen 16 şahıs hakkında Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 9 Mayıs 2022 tarihinde çok sayıda ikamet ve işyerinde eş zamanlı arama işlemi gerçekleştirilmiş olup, ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.