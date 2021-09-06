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Siirt’te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması

Siirt’te polis ekiplerince ’Güven ve Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

SİİRT 06.09.2021, 11:02
Siirt’te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması

Siirt’te polis ekiplerince ’Güven ve Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kent merkezinde 7 ayrı noktada kontrol ve arama gerçekleştirildi. 7 ayrı noktada yapılan şok uygulama esnasında; 107 şahıs, 29 araç kontrol edilirken, 1 şahıs yakalandı.

Uygulamanın aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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