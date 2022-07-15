Siirt’te 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim duası okundu

Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu ve hatim duası yapıldı.

İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir, 15 Temmuz’un önemine dikkat çekerek, hain darbe kalkışmasının asla unutulmaması gerektiğini söyledi. Özdemir, “Canlarını feda etmekten çekinmeyen bu milletin darbecilerin tank ve toplarına karşı büyük bir kahramanlık gösterdiğini, Siirt il genelinde 674 hatim okundu” dedi.

Okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından hatmi şeriflerin duası okundu. Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinde okunan mevlit programına; Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.