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Siirt’te 143 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
SİİRT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 3 AYRI ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 143 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.
SİİRT 08.10.2020, 13:48
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı araçta yapılan aramada 143 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine“ yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt’te 3 farklı araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 143 cep telefonuna ve 110 adet şarj aletine el konulmuştur. Olayla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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