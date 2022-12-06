Siirt’te 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt’te hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali ve kaçakçılık olmak üzere 8 ayrı suçtan aranan ve bu suçlardan toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde terör suçları başta olmak üzere meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, planlı ve kapsamlı çalışmalar yürütmekte olup, yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu profili analizi yaparak bunların her türlü bağlantılarını ortaya çıkarmak, iç güvenlik istihbarat teknik/taktikleri ile faili meçhul olayları aydınlatmak maksadıyla inceleme ve araştırması devam eden, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali ve kaçakçılık olmak üzere 8 ayrı suçtan aranan ve bu suçlardan toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. Ö. isimli şahıs hakkında yürütülen çalışmalar sonucunda, Siirt İl Merkezinde bulunan bir işyerinde gizlendiği tespit edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon sonucu; B.Ö isimli şahıs iş yerinin bodrum katında oluşturulan gizli bölmede yakalanmış olup, yapılan aramada 7,62 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Yakalanan B.Ö isimli şahıs, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek hakkında yürütülen adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Batman Kapalı M Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.