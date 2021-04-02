Siirt’te 13 okul daha eğitime kazandırılıyor

Siirt’te 186 milyon 142 bin liralık yatırımla 13 okul, 48 lojman 1 atölye, 1 kapalı spor salonu, 1 pansiyonun yapılmasının planlandığı, 13 okulda toplam 264 dersliğin 2022 yılı sonunda tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Siirt il genelinde eğitimde gelecek planlamalarına yönelik çok önemli bir adım atıldığını, yatırımlarla eğitimin kalitesinin daha da yükseleceğini vurgulayan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, geçmiş yıllara göre daha donanımlı ve mimari açıdan da daha estetik tarzda okulların kente kazandırılacağını dile getirdi. Eğitim yatırımlarını değerlendiren Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu belirterek, "Eğitim geleceğimizdir, her zaman birinci önceliğimizdir. Çünkü, eğitilmiş bireyler gelecekte en büyük güvencemizdir" dedi.

Bu yılın bütçesiyle planlanan eğitim yatırımların 2022 yılı sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt’ti daha yaşanır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Siirt, özellikle eğitim, enerji, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında cazibe merkezi haline gelecektir" diye konuştu.