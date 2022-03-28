Siirt’te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi

Siirt’te UMKE, İtfaiye ve hastane personellerinin katılımıyla masabaşı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) uygulama yönetmenliği çerçevesinde Kurtalan Devlet Hastanesi’nde masabaşı ve saha tatbikatı UMKE, İtfaiye ve hastane personellerinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Gerçekleşen tatbikatta hastane bodrum katında bulunan elektrik panosu kaynaklı yangın ve sonraki aşamalarda hasta-yaralı tahliye senaryosu işlendi. Tatbikata yaklaşık 100 personel ile katılım sağlanmış olup, Siirt’teki en geniş çaplı hastane yangın tatbikatı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yangın, deprem, trafik kazalarında UMKE ekiplerinin duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten yetkililer, tatbikatların diğer ilçelerde de devam edeceğini belirtti.