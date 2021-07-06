Siirt’te 10 yıllık alt yapı sorunu çözüme kavuşuyor

Siirt Belediyesince altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla, Siirt Belediyesi SİSKİ Müdürlüğü kentin 10 yıllık altyapı sorununa çözüm bulmak amacıyla Barış Mahallesinde başlattığı çalışma hız kesmeden sürüyor. 2 bin 300 metre boyunda 800 metre çapında hat inşa eden ekipler, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.