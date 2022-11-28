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Siirtli sporcu dünya 2.’si oldu
Siirtli sporcu Abdurrahim Özalp, Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek gümüş madalya aldı.
SİİRT 28.11.2022, 12:15
Siirtli sporcu Abdurrahim Özalp, Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek gümüş madalya aldı.
Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Özalp’in, 7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası’nda rakiplerini yenerek gümüş madalya aldığı belirtildi.
Açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Özalp’i makamında kabul ederek, başarılarından dolayı kutlayıp başarılarının devamını diledi.