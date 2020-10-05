Siirtli çocuklara hayvan sevgisi anlatıldı
SİİRT VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, VELİLERİYLE ZİYARET ETTİKLERİ SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ YAVRU KÖPEKLERLE VAKİT GEÇİRDİ.
Siirt Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, velileriyle ziyaret ettikleri Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yavru köpeklerle vakit geçirdi.
Doğan Mahallesi’nde yer alan merkezde kedi ve köpek klinik ve karantina odaları ile kedi gezinti yerlerini gezen öğrenciler, yem verdikleri hayvanları kucaklayıp sevdi. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirten Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Hüseyin Bekçi, sokak hayvanlarının ilgiye muhtaç olduğu için herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Bekçi, "Biz 4-5 yaş gurubu okul öğrencilerimizi sokak hayvanlarını sevme adına Siirt Belediyesiyle ortak bir organizasyon düzenleyerek, Siirt Belediyesinin sokak hayvanlarını koruma barınaklarını getirdik. Çocuklarımızın sokak hayvanlarını sevmeleri onları korumaları adına bir etkinlik düzenlemeye çalıştık. Hayvanlarımız gerçekten bakıma muhtaç canlılar çünkü gerekli ilginin gerekli korumanın sokaklarda sağlanmadığını düşünüyorum. Sokak hayvanlarına yardımcı olmak mümkün mertebe bizim en önemli görevlerimizden biri. Onları korumalıyız. Onların da bir canı var" dedi.
Yasemin Sevinç adlı veli ise "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak. Hayvan sevgisini bilmeyen çocuk insanı da sevemez. Çocuk her zaman hayvanları sevmeli. Hayvan sevilirse insanlara karşı duyarlı olmaları gerekiyor. Bizim şu anki hedefimiz sokak hayvanlarına bir nevi destek bir nevi sahiplenmek diyelim. Buradan bir köpek sahiplendik. Eve götüreceğiz" diye konuştu.
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