Siirt’in yöresel ürünleri Bitlis’te sergilendi

Siirt Belediyesi, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde kutlamaların yapılacağı alana kurulan çadırda kentin yöresel değerlerini tanıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede dört gün sürecek program için hazırlıklarını tamamlayan Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal Sosyal İşler Müdürlüğü yöresel çadırda, Tiftik battaniyesi dokuma tezgahı, şal-şapik tezgahı, bakır ürünleri, tiftik battaniyesi, Fotoğraf sergisi ve diğer yöresel ürünler sergilendi.

Kutlamalar boyunca ziyarete açık olan çadırda, vatandaşlara coğrafi işaretli yöresel ürünlerin yanı sıra Siirt Fıstığı, Tayfi üzümü ve Siirt’te özgü yöresel lezzetler ikram edilecek.