Siirt’in Turizm ve Yöresel Lezzetleri Gastronomi Fuarı’nda tanıtılacak

Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte katılım sağlanacağı Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda; Siirt standında ilin doğal, kültürel zenginliklerinin yanında, gastronomi lezzetleri de sergilenecek.

Eşsiz bir tarih ve kültür deneyimi sunan bölgenin önemli bir sürdürülebilir turizm destinasyonu olmasını amaçlayan Turizm ve Gastronomi Fuarı, tüm dünyaya 9 ilin tanıtımını yapmayı hedefliyor. Mezopotamya bölgesinin benzersiz coğrafyasını yansıtan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ın turistik değerlerinin yanı sıra bölgenin sahip olduğu kültürel, tarihi, inanç ve gastronomik varlıklarını ön plana çıkaran stant alanları, bölgenin eşsiz turizm potansiyelini gözler önüne serecek. 24-27 Mart 2022 tarihlerinde Diyarbakır Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde organize edilecek olan Turizm ve Gastronomi Fuarı yurt içi ve yurt dışından profesyonel turizm katılımcıları ve ziyaretçilerini ağırlayacaktır.

Gastronomi alanında iddialı illerin katılım sağlayacağını ifade eden Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “Doğa, inanç ve kültür şehri ilimizi bu yıl ’Siirt Cas Evi’ konseptiyle ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuar ziyaretçilerine 12 bin yıllık tarihi geçmişi ile bir kültür ve medeniyet şehri olan ilimizi tarihsel ve kültürel değerleri tanıtılacaktır. Marka ürünleri, coğrafi işaret tescilli yemeklerimizden büryan kebabı, perde pilavının yanı sıra Siirt içli köftesi, ekşili-sumaklı Siirt dolması ve birçok zengin mutfak lezzetleri, Siirt Fıstığı, Pervari Balı, Zivzik Narı gibi birbirinden farklı ve yöresel ürünler tanıtılacaktır” şeklinde konuştu.