Siirt’in turizm potansiyeli masaya yatırıldı

Siirt’te iller ve destinasyonlar tanıtım çalışması toplantısı gerçekleştirildi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamımda alınan tedbirlere riayet edilerek düzenlenen toplantı, Siirt’in turizm potansiyelinin ‘GoTurkey’ üzerinden Türkiye ve dünyaya daha etkin bir şekilde tanıtımı için neler yapılabileceği ortaya konuldu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, Siirt’in asırlardan beri farklı dillerin, kültürlerin bir arada yaşadığı doğa, inanç ve kültürün barış, kardeşlik ve hoşgörü ile yoğrulduğu kadim bir şehir olduğunu söyledi. Siirt’in zengin turizm potansiyelinden istifade edeceklerini belirten Vali Hacıbekraşoğlu, “Birçok kültür ve medeniyete beşiklik etmiş Siirt, doğa, inanç turizmi ve gastronomi anlamında ciddi değerlere sahiptir. Bu zengin potansiyelimizin ekonomiye olan katkısını artırmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Şehrimizin hak ettiği noktaya geleceğine olan inancım tamdır” dedi.

Kentin evliya ve ulemalar diyarı, ilim geleneğinin sürdüğü bir eğitim yurdu olduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’in aynı zamanda Botan Vadisi ve muhteşem doğası, tabiatı olan bir kent olduğunu kaydetti. Siirt’i tüm değerleriyle ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Siirt fıstığı, balı ve narıyla üretiminin olduğu dolayısıyla tüm bu değerlerimizi değerlendirmemiz gerekir. Milli Park ilan edilen Botan Vadisinin tarihi ve kültürü ve florası çok özgündür. Endemik türleri ve aynı zamanda tarih ve kültürü barındıran, jeomorfolojik özellikleriyle de çok farklı, kanyon ve güzellikleri barındıran çok özel bir alandır” diye konuştu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen de her ildeki kültür ve turizm envanterlerinin ortaya çıkarılması ve dijital ortamda tanıtılmasını sağlamak için çalışma başlatıldığını, Siirt’in de turizm yol haritasının ortaya çıkılacağını söyledi.

Toplantıya, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, sivil toplum örgütü ve turizm ve seyahat acenteleri temsilcileri katıldı.