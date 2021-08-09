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Siirt’in belirli noktalarına yerleştirilen beton bariyerler ve dubalar kaldırıldı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü çevresinde ve kentin belirli noktalarına yerleştirilen beton bariyerler ve dubalar kaldırıldı.

SİİRT 09.08.2021, 14:19
Siirt’in belirli noktalarına yerleştirilen beton bariyerler ve dubalar kaldırıldı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü çevresinde ve kentin belirli noktalarına yerleştirilen beton bariyerler ve dubalar kaldırıldı.

Geçmiş dönemlerde güvenlik tedbirleri kapsamında terör olaylarına karşı etrafı beton bariyerlerle çevrilen Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ve şehrin güvenlik noktalarında yer alan beton bariyerler ve dubalar kaldırıldı, yollar da trafiğe açıldı. Vatandaşlar, uygulamadan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, emniyet yetkililerine teşekkür etti.
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