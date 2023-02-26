Siirt’e getirilen afetzedelere psikososyal destek sağlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 pbüyüklüğündeki depremlerden etkilenip Siirt’e getirilen depremzedeler, psikososyal destek masaları ile psikolojik yardım desteği alıyor.

Siirt Valiliği koordinesinde deprem bölgesindeki illerinden Siirt’e getirilen depremzede vatandaşların bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Esmehan Sultan Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Konaklanan yurtta, çocukların psikososyal destek süreçlerine katkı sağlamak için Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oyun odaları ve oyun parkları hazırlandı. Okul öncesi öğretmenleri ve psikolojik danışmanların gönüllü olarak bu çalışmalarda görev aldığı yerlerde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenerek, depremin çocuklar ve yetişkinler üzerinde oluşturduğu olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için bir takım çalışmalar yürütülüyor. Deprem bölgesinden Siirt’e gelen afetzedeler ve çocuklar için Aile Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenleri tarafından psikososyal destek sağlanıyor. Aileler çocukları ile birlikte bir süre geçici yuvaları olacak yerlere alışmaya çalışırken, bir taraftan da deprem korkusunu atlatmaya çalışıyor.