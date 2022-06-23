Siirt’e 8’i uzman 14 doktor atandı

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Sağlık Bakanlığınca ilin merkez ve ilçelerindeki sağlık kurumlarına 8’i uzman 14 doktorun atandığını belirtti.

Yeni ataması yapılan doktorlarla vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunulacağını dile getiren Ören, ülkede son 20 yılda sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Ören, "Merkez ve ilçelerdeki hastanelerde ihtiyaca binaen yaptığımız görüşmeler neticesinde, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3’ü uzman 6 doktor, Eruh Devlet Hastanesi’ne 2’si uzman 4 doktor, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne 2 uzman, Pervari ve Baykan Devlet hastanelerine 1’er doktor olmak üzere 14 doktor ataması yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.