Siirt valisinin eşi Güney Hacıbektaşoğlu, depremzede aileleri yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremde yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret ederek yakından ilgilendi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu beraberinde Vali Yardımcısı Mehmet Sert ve kriz masasında görevli bazı kurum müdürleri ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı ve sabır diledi. Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet deprem bölgesinden getirilerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali eşi Güney Hacıbektaşoğlu daha sonra Esma Hatun Kız Yurdu ve Gençlik Merkezinde bulunan depremzede aileleri ziyaret etti.

Depremzede ailelerin sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, “Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz vatandaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde afetzede vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri misafirlerimiz için seferber edilmiştir. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yarılılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.