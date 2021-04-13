Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu’ndan okul ziyareti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun eğitimci eşi Güney Hacıbektaşoğlu ‘Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekariya Butur, Okul Müdürü Mehmet Nezir Çevik ve öğretmenler tarafından karşılanan Güney Hacıbektaşioğşu, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Meslek liseleri ailelerle buluşuyor projesi”

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde başlatılan ’Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi’ kapsamında okulun güzellik bölümü öğrencileri tarafından, farklı okullarda okuyan özel eğitim öğrencilerinin saç ve temel bakımları etkinliğine katıldı. Burada öğrencilerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, “Her hafta ayrı bir etkinliği uygulayarak, bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Etkinlik sonunda, okul kütüphanesi ile etüt salonunda üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle de bir araya gelen Güney Hacıbektaşoğlu, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.