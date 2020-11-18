banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’nun eşi, ÇATOM’da incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresine bağlı olarak hizmet veren Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) incelemelerde bulunarak, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

SİİRT 18.11.2020, 15:31
2
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’nun eşi, ÇATOM’da incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresine bağlı olarak hizmet veren Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) incelemelerde bulunarak, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ÇATOM bünyesinde yürütülen kursları gezerek, kursiyerlerle bir süre sohbet eden Güney Hacıbektaşoğlu, el emeği göz nuru dikiş ve nakış işlemeciliği yapan bayan kursiyerlerin ürünlerini inceledi. El sanatları, hazır giyim, ahşap boyama, tel kırma, ebru sanatı ve bilgisayar kurslarını inceleyen Güney Hacıbektaşoğlu, öğretmen ve kursiyerleri kutladı, başarı dileğinde bulundu. ÇATOM bünyesinde özellikle bayan kursiyerlere yönelik yürütülen çalışmaları önemsediklerini belirten Güney Hacıbektaşoğlu, valilik olarak kadınların toplumda sosyalleşmeleri, aile ekonomilerine katkıda bulunma amacıyla yürütülen çalışmalara her zaman destek olacaklarını ifade etti.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner378