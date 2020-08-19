Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’ndan pandemi denetimi
SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 81 İLE GÖNDERİLEN GENELGE KAPSAMINDA KENT MERKEZİNDE PANDEMİ DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında kent merkezinde pandemi denetimleri gerçekleştirdi.
Otogarı gezen Vali Bektaşoğlu seyahat firmaları yetkilileri ve yolcularla görüşerek onları maske takma ve sosyal mesafeye uymalarını istedi. Vali Hacıbektaşoğlu firma yetkililerinden temizlik konusunda daha hassas olmaları ve dezenfektan bulundurmaları konusunda uyardı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanına gelen Vali Hacıbektaşoğlu burada da esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, maske takma sosyal mesafeye uyma ve hijyen konularında duyarlı olmalarını istedi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı civarında sona eren denetlemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu herkesin pandemi ile mücadelede rehavete kapılmadan gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini dile getirdi.
Maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu denetimlerin bu konudaki duyarlılıklarını göstermek amacıyla yapıldığını belirtti. Ekiplerinin sahada olduklarını ve denetimlerin 24 saat boyunca devam edeceğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “1 Hazirandan sonra virüs ortadan kalktı gibi davranmaya başladık. Rehavete kapıldık. Ama virüs ortadan kalkmadı. Hastaların filyasyon çalışmalarını izliyoruz. Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül’de başlayacak. Bizim nisanda gördüğümüz vaka sayılarına dönmemiz lazım. Aslında alınacak önlem basittir; maske takma sosyal mesafe ve hijyendir. Maske takmayana taktıracağız, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz” dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu’nun denetimlerine İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ile diğer yetkililer katıldı.
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