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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yatırımları yerince denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımları yerinde denetleyerek, incelemelerde bulundu.

SİİRT 24.10.2021, 13:53
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yatırımları yerince denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımları yerinde denetleyerek, incelemelerde bulundu.

Siirt Belediyesi tarafından beton parke ve asfalt döşemelerinin yapıldığı Handevis mevkii ile Botan Vadisi Milli Park alanında bulunan Deyr mevkiinde yapılan asfalt ve parke çalışmalarını inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesine gelen ödeneğin ve tahsil edilen her kuruşun yatırım olarak Siirt’in hizmetinde kullanıldığını ifade etti.

2021 yılının Siirt, için yatırım yılı olacağını ilan ettiklerini hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu buna uygun bir çalışma programı yaptıklarını ve bu yılın yoğun yatırımlarla geçtiğini söyledi.

Bağ yollarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Vali Hacıbektaşoğlu “Bağ yollarında bu yıl 50 bin metrekare parke döşendi. Bu yaklaşık üç milyon liralık bir yatırım. Bu yıl bütün Mahallelerde de yaklaşık 150 bin metrekare parke döşemesi yapıldı ve yine 90 bin ton civarında bir asfalt yol yapıldı. Yine yatırımlarımız planladığımız gibi devam ediyor. Birçok kalemde yüzde yüzü geçtik. 2021 yılı yatırım ve atılım yılı olacak dedik gerçekten belediye hizmetleri açısından böyle bir yıl geçirdik. İnşallah önümüzdeki ayın 20’sinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Lineer Çinko İzabe Tesisi ile Zorava köprüsünün de bulunduğu çok sayıda tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere Siirt’te teşrif edecekler. Yine 50 ye yakın tamamlanan eğitim, sağlık, altyapı, üst yapı yatırımlarının açılışını cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız” dedi.

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