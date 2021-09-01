Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri hızlandırma talimatı verdi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu kentte yürütülen yatırım ve projeleri inceleyerek, sahada denetimlerde bulundu.

Siirt Belediyesi tarafından kentte yapılan alt ve üst yapı yatırımları, asfalt çalışmaları ve Semt Pazarlarını yerinde inceleyerek, denetleyen Vali Hacıbektaşoğlu, belediye yetkililerden bilgi aldı. Barış Mahallesinden, Kooperatif Mahallesine kadar atık suda önemli bir atılım gerçekleştirildiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, 2 bin 200 metre boyunda 800 milimetre çapında inşa edilen yeni hatta gerçekleştirilen altyapı sonrası bozulan yolların bitümlü sıcak asfalt ile kaplandığını ve yolların konforlu hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Kooperatif Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesinde yapım inşaatları devam eden Semt Pazar alanlarını tek tek gezerek çalışmaları yerinde denetledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, yüklenici firma ve belediye yetkililerine çalışmaların biran önce tamamlanması talimatını verdi. Denetimlerine Hz. Fakirullah Caddesinde yapılan rehabilitasyon çalışmalarını inceleyerek sürdüren Vali Hacıbektaşoğlu, yüklenici firma ve belediye yetkililerinden bilgi aldı. Cadde boyunca esnaf ve vatandaşlarla görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, esnaf ve vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini dinledi. Kentin sosyal, kültür ve sanat yaşamına renk katacak olan caddenin yapım inşasının devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, firma ve belediye yetkililerine inşaat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Esnaf ve vatandaşların görüşlerinin kendileri için değerli olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi rehabilitasyon çalışmalarının belirlenen tarihe kadar biteceğini belirterek, inşaat sürecinde esnaf ve vatandaşlara ve çevreye verdikleri rahatsızlıktan dolayı anlayış ve sabır beklediklerini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Caddemiz bittiği zaman Türkiye’nin en iyi modern caddelerinden biri olacaktır” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu’nun denetim ve inceleme programında, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, Fen İşleri Müdürü Özcan Balık, Siski Müdürü Mehmet Şen ve diğer belediye çalışanları da hazır bulundu.