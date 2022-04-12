Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üniversiteli öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsünde öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Siirt Belediyesinin katkılarıyla Siirt Üniversitesi öğrencileri için düzenlenen iftar programına, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından okunan iftar duasının ardından öğrencilerle birlikte oruç açan, Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sohbet etti.

İftar sonrası öğrencilerle birlikte çay içerek, öğrencilerin sorun talep ve beklentilerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, sorunların çözümü noktasında ilgili amirlere talimatlarını verdi.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak’ta Siirt Üniversitesinin gelişmesinde kendilerine her zaman destek veren Vali Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.

İftar programı sonunda öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğraf çekildi.