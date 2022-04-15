Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Tütenocak köyünde şehit ailesi ile bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ‘Şehitler Haftası’ dolayısıyla Şehit Abdurrezak Mat’ın Baykan ilçesine bağlı Tütenocak köyünde yaşayan ailesiyle bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu, 2004 yılında Şırnak kırsalında vatani görevini yerine getirmekte iken bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda şehit edilen Abdurrezak Mat’ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin Annesi Zübeyde Mat ve yakınları ile bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, ailenin sorun ve isteklerini dinledi. Şehit ailesinin acılarını paylaşarak, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Ülkemizin bekası için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Şehitlerimizin aziz emanet ve hatıraları bizim için her zaman önceliklidir. Bizler, devlet olarak şehit ailelerimizin, gazilerimizin her zaman yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehidin Annesi Zübeyde Mat’ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Çelikli Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı’nı da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, bölgedeki güvenlik ve asayiş hakkında bilgi aldı, Mehmetçikle bir süre sohbet etti.