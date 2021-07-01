Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, sporcularla ok fırlattı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu Gençlik Merkezini ziyaret ederek sporcularla beraber ok fırlattı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Gençlik Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Cartı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Gençlik Merkezi’ne ziyarette bulundu. Gençlik Merkezi’ndeki kursları gezen Vali Hacıbektaşoğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Nesim Toprak ve diğer yetkililerden kurslar hakkında bilgi aldı.

Gençlerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, Gençleri aydınlık bir geleceğe hazırlamak ailelerin ve devletin öncelikli hedefi olduğunu dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Bu kapsamda merkezde düzenlenen spor, kültür ve sanat faaliyetleri gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan korumanın en güzel yoludur. Bu amaçla devletimiz özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği birçok spor yatırımı ile gençlerimizin aydınlık geleceğine ışık tutmaktadır. Bu vesile burada eğitim gören gençlerimize sağlıklı ve başarılı bir gelecek diliyorum” dedi.

Ziyaret, Gençlik Merkezinde kurslara katılan gençlerle çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi.