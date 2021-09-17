Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte Siirt Türk Telekom Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul girişinde İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Okul Müdürü İdris Yolbaş, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, okulda incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okul bünyesinde kurulan ’El-Cezeri Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi’nin açılışını yapan Vali Hacıbektaşoğlu, yazılım atölyesinde yapılan çalışmaları inceledi. Öğretmen ve öğrencileri kutladı. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere üniversite sınavına hazırlık kaynak kitaplarını hediye etti.

Okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, öğretmenlerle sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi. Yeni eğitim öğretim yılında, sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.