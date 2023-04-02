Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, KYK yurtlarına yerleştirilen afetzede ailelerle iftar yaptı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Esmehan Sultan Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen depremzede aileler ile bir araya geldi.

Vali ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve Jandarma Komutanın eşi Günseli Büyük ile birlikte KYK yurduna yerleştirilen afetzede aileler ile birlikte iftar yaptı.

İftar öncesi depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Hacıbektaşoğlu, afetzede ailelerle bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilendi.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, “Sizleri Siirt’te misafir etmekten büyük büyük bir mutluluk duyuyoruz. Misafir bizim baş tacımızdır. Valiliğimizin, Belediyemizin, tüm kurumlarımızın kapısı sizlere daima açıktır. Sizlerle aynı sofrada, aynı gönülde, aynı dualardayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın” dedi.

Hatay ilinde Koordinatör Vali olarak görev yaptığını söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm Bakanlarımızla, kamu görevlilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, devletimizle, milletimizle el ele Allah’ın izniyle bu deprem felaketinin üstesinden geleceğiz. Yaralarımızı, acılarımızı hep birlikte saracağız. Allah ülkemizi, aziz milletimizi her türlü afetlerden korusun” diye konuştu.

İftar programında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ve Yurt Hizmetleri Müdürü Fırat Akkoyun’da hazır bulundu.