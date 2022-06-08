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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Kuzu ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu’nun annesinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
SİİRT 08.06.2022, 14:49
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu’nun annesinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve aile bireylerine başsağlığı dileğinde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, ailenin acılarını paylaştı. Vali Hacıbektaşoğlu, merhumeye Allah’tan rahmet, dileyerek, başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu da kendilerini bu acı günde ziyaret ederek, acılarını paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.