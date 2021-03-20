Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kütüphane açılışını gerçekleştirdi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu ’Sen de bir fidan dik’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Siirt Said Nursi Ortaokulu’nda hizmete giren okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Okul bünyesinde kurulan kütüphanenin yapılmasında İstanbul’da yaşayan iş insanı Cansu Güleryüz maddi destekte bulunarak, kütüphaneye kızının adı olan “Rüya Kütüphanesi” adı verildi. Okulun eğitim çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında iş insanı Cansu Güleryüz’ün maddi destekleri ile hizmete giren kütüphanenin açılışını yaparak, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür edip, kendilerini kutladı.

Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.