Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kültür şenliğine katıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi çerçevesinde hazırlanan kültür şenliğine katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde öğrencilere yönelik "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi çerçevesinde protokol imzalandı. Proje çerçevesinde Siirt pilot il olarak seçilmiş olup, Alparslan Ortaokulu projeye dâhil edildi.

Öğrencilerin millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren ve kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Selçuklulardan kalma Tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden öğrenci ve velilerin katıldığı programda öğrencilere millî ve manevi değerler tanıtıldı. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere başarı dileklerini iletirken projede emeği geçenleri tebrik etti.

Programın ardından Ulu Cami avlusunda öğrencilere çeşitli ikramlar verildi.