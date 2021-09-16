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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu köy şenliğine katıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, il merkezine bağlı Meydandere köyünde geleneksel anma etkinliklerine katıldı.

SİİRT 16.09.2021, 16:50
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu köy şenliğine katıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, il merkezine bağlı Meydandere köyünde geleneksel anma etkinliklerine katıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Meydandere köyünde ‘Şeyh Ali’ adına düzenlenen anma etkinliklerine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Hacıbektaşoüğlu, muhtar Necmeddin Baykara’den anma etkinlikleri hakkında bilgi aldıktan sonra köylülerle birlikte yemek yedi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, sorun ve taleplerini dinledi. Köydeki çocuklarla da yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler veren Vali Hacıbektaşoğlu, birlik, beraberlik, ve kardeşlik mesajları verdi.

Meydandere köyü anma etkinliklerine Vali Hacıbektaşoğlu’nun yanı sıra AK Parti Siirt İl Başkanı Av. Ekrem Olgaç, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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