Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Vali Hacıbektaşoğlu, köylerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek, köylerin sorun ve taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla kent merkezi ve ilçe köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Vali Hacıbekatşoğlu, merkeze bağlı, Yazlıca köyü muhtarı Hüsnü Aydın, Eruh ilçesi Çırpılı köyü muhtarı Hüseyin Tutcan, Kurtalan Çeltikbaşı köyü muhtarı Halit Saçik, Şirvan Yağcılar köyü muhtarı Ramazan Kepkan, Şirvan Belençay köyü muhtarı Abduarrahman Güncüm ve Şirvan Taşkaya köyü muhtarı Nevzat Batumak’ı makamında kabul ederek, kendileri ile bir süre görüştü. Sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, “Muhtarlarımızın dile getirdiği talep, istek ve şikâyetleri çözüme kavuşturmak devletimizin önceliğidir. İlimiz genelinde tesis edilen huzur ve güven iklimi ile birlikte hizmetlerin ve yatırımlar artarak devam edecek” dedi.

Köylerimizin taleplerini imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, başta İl Özel İdaresi olmak üzere ilgili birimlere talimat verdi.

Köy Muhtarları da Vali Hacıbektaşoğlu’na köylerin sorun ve taleplerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarette, İl Özel İdare Genel Sekteri Hifzullah Canpolat’ta hazır bulundu.