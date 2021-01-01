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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik etti.
SİİRT 01.01.2021, 01:18
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik etti.Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ve polisin güvenlik noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti. Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra itfaiye ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni yılın ilk bebeklerin annelerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.
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