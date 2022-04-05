Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, iftarda şehit ailesinin misafiri oldu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte iftarda şehit ailesinin misafiri oldu.

Vali Hacıbektaşoğlu, 1990 yılında Şırnak’ın Güçlükonak Çevrimli Köyünde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Yıldız’ın ailesini ziyaret ederek, aile fertleri ile bir araya geldi. Şehidin eşi ve çocukları ile sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, ailenin sorun ve taleplerini dinledi.

Şehit ailesine çeşitli hediyeler takdim eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Şehitlerimizin emaneti olan değerli ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz vatanımız uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimize minnet borçluyuz. Tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.

Şehidin eşi Kumri Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, kendilerine misafir olan Vali Hacıbektaşoğlu ile eşine teşekkür etti.