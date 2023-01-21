Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, çıkan kavgada ölen güvenlik korucusunun ailesiyle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, önceki gün Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde çıkan kavgada hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Yılmaz’ın ailesine ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Dikboğaz köyü taziye evinde, Yılmaz ailesi ve köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, Yılmaz ailesine taziye dileklerini ileterek, başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyarette okunan duaların ardından Vali Hacıbektaşoğlu, köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.