Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, çalışmaları masaya yatırdı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile ’Afet Koordinasyon Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, yaşanan deprem felaketi sonrası Hatay’da koordinatör Vali olarak görevlendirildiği ve orada gerçekleştirilen olağanüstü çalışmalar nedeniyle bir süredir bir araya gelemediği mülki idare amirleri ve kamu kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, hem deprem bölgesinde hem de Siirt il genelinde yapılan çalışmaları masaya yatırdı.

Toplantıda; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Siirt’te misafir edilen afetzedelere yapılan barınma, eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik yarımlar, psikosoyal destekler ile Siirt’te deprem bölgesine yapılmakta olan yardımlar ve ihtiyaçların tespiti değerlendirildi.

Toplantıda, ilgili kurum müdürleri tarafından yapılan çalışmalar, bugüne kadar yapılan yardımlar, bölgeye giden personel ve ekipmanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar tek tek masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Hacıbektaşoğlu, “Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.

Asrın felaketi depremin ilk gününden itibaren devletin ve aziz milletin, depremin yaralarını sarmak için ülke genelinde büyük bir seferberlik başlattığını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, “Devletimizin tüm imkân ve kabiliyetlerinin yanı sıra aziz milletimiz büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği göstererek, depremin yaralarının sarılmasında takdire şayan çalışmaları hep birlikte gördük ve yaşadık. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Bugün itibariyle Siirt il genelinde misafir ettiğimiz 7 bin 438 depremzede kardeşlerimiz için devletin tüm imkânlarının seferber edilmiştir. İl genelinde depremzede kardeşlerimizi en güzel şekilde ağırlamak, mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Misafirlerimizin; barınma, eğitim, sağlık ve sosyal yardımların yanı sıra ailelerimize ve çocuklarımıza yönelik psikososyal destek çalışmaları devam etmektedir. Ailelerimizin ve eğitim çağındaki çocuklarımızın sosyal yaşama adapte olmaları için her türlü destek verilmektedir, verilmeye devam edilecektir” diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Abdulhamit Mutlu, Muhammed Sait Baytok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.