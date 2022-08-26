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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, bölge valileri toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.
SİİRT 26.08.2022, 14:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.
Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Bitlis’in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği ve Bakanların da bulunduğu bölge valileri toplantısına katıldı.
Malazgirt Zaferi’nin 951’nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.
Bölgedeki 12 ilin Valisinin katıldığı toplantıda Vali Hacıbektaşoğlu, kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirme yaparak, sorun ve talepleri dile getirdi.
Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakanlar ve bölge valileri katıldı.
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