banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar yukarı yönlü hareketlendi
Dolar yukarı yönlü hareketlendi
İstanbul'u karıştıran siyanürlü atık davasında karar
İstanbul'u karıştıran siyanürlü atık davasında karar
Putin'den çok sert Moskova açıklaması!
Putin'den çok sert Moskova açıklaması!
Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?
Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: “Bir ünite kan verene bir porsiyon büryan hediye”

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, azalan kan stoğuna karşı bir kampanya başlatıldığını açıklayarak, “Bir ünite kan verene bir porsiyon büryan hediye edilecektir” dedi.

SİİRT 21.04.2021, 12:17
2
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: “Bir ünite kan verene bir porsiyon büryan hediye”

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, azalan kan stoğuna karşı bir kampanya başlatıldığını açıklayarak, “Bir ünite kan verene bir porsiyon büryan hediye edilecektir” dedi.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Türk Kızılay Siirt Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Nihat Altunç’tan kan stoğu hakkında bilgi aldı. Ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoğu nedeniyle kampanya başlatılacağını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Ramazan ayı nedeniyle Türk Kızılay’ımız da kan stoğumuz azaldı. Buna karşın Siirt Belediyesi olarak bir kampanya başlatıyoruz. İftardan sonra bir ünite kan veren vatandaşımıza bir porsiyon büryan hediye edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı kan verip hayat kurtarmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu