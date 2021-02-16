Son Dakika
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundu
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundu.
SİİRT 16.02.2021, 15:26
2
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Valilik girişinde Vali Şahin tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, Valilik Şeref defterini imzaladı. Makamında Vali Hacıbektaşoğlu’nu ağırlayan Vali Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. Vali Şahin, ziyaret anısına Vali Hacıbektaşoğlu’na şanlı Türk bayrağı işlemeli bir plaket hediye etti.Valilik ziyaretlerinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, Vali Şahin ile birlikte 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti.