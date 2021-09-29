Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, başkanlığında pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt il genelinde sürdürülen sağlık hizmetleri ile korona virüs ile mücadele çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alan Vali Hacıbektaşoğlu aşılama süreci, vaka sayıları, denetim ve filyasyon çalışmaları, hastanelerdeki doluluk oranları ve okullardaki son durum ile ilgili gerçekleştirilen sunumlar sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tüm vatandaşları bir kez daha aşı olmaya davet eden Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların kalabalık ortamlardan mutlak suretle uzak durmalarını, maskenin kurallara uygun bir şekilde takılmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin hayati derecede önemli olduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede seferberlik halinde olduklarını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, aşısını yaptırmayan ya da günü gelmesine rağmen 2. ya da 3. dozunu tamamlamamış olan vatandaşlardan aşılarını ivedilikle yaptırmalarını istedi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, pandemi kurulu üyeleri katıldı.