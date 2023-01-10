Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla Siirt’teki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediye konferans salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, kent genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yürütülen çalışmalarda her zaman basının desteğini gördüklerini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ilke edinmiş, basın meslek kurallarına uyan tarafsız bir basının toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli rol olduğunu aktararak, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Program, gazetecilere verilen yemek ikramı ile sona erdi.