Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’te hayata geçirilen, devam eden ve planlanan yatırım ve projeler ile gündem konularına ilişkin genel değerlendirmeler yaptı. Sohbet ortamında geçen toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Hacıbektaşoğlu, katılımcılara teşekkür etti. Millet Bahçesinde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Kurt, Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Yıldız, Hifzullah Canpoalat, Abdulmecit İlhan, Siirt Gazeteciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Durak ile derneğe üye basın mensupları katıldı.

Program, çekilen hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.