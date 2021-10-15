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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu

Siirt kent genelinde yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve projelerle ilgili Ankara’da çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u ziyaret etti.

SİİRT 15.10.2021, 12:36
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu

Siirt kent genelinde yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve projelerle ilgili Ankara’da çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ziyaretinde, Siirt’te yapılan ve yapılması planlanan yatırım ve projeler ve kentsel dönüşüm ile ilgili konular görüşüldü. Buradaki ziyaretinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile bir araya geldi. Ziyarette, Siirt’te bulunan vakıf eserlerinin son durumu ve ihyası konuları ele alındı. Kentin önemli ve bazı temel taleplerini ilgili bakanlıklara iletildiğini aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, bu taleplerin bakanlıklar tarafından öncelikle ele alınacağını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Kent genelinde çalışmalar hizmete dönüşecektir. Destekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’a teşekkür ediyorum” dedi.

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